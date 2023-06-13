Муниципалитет

В Назрани отремонтировали центральный парк имени Карцхала Мальсагова

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В Назрани Ингушетии отремонтировали парк имени Карцхала Мальсагова, в частности отреставрирована входная арка, восстановлено освещение, обновлены скамейки и урны.

Как сообщили в администрации города, в ближайшие дни начнется посадка цветов в парке. Позднее, за счет привлечения инвестиционных средств, здесь планируется отремонтировать фонтаны.

Мэр Назрани Урусхан Евлоев отметил, что ведется работа по подготовке заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды для полной реставрации парка в 2024 году.

 

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