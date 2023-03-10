Избирком

В Назрани прошло очередное заседание территориальной избирательной комиссии

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В Назрани прошло очередное заседание территориальной избирательной комиссии, сообщили в мэрии города.

На мероприятие были приглашены заместитель председателя Избиркома Ингушетии Беслан Котиев и секретарь комиссии Мадина Парижева.

С помощью тайного голосования были избраны и определены заместитель председателя ТИК г. Назрани Хасанбек Экажев и секретарь комиссии Фатима Евлоева.

Отмечается, что в процессе заседания были обсуждены предстоящие муниципальные выборы депутатов горсовета, которые пройдут осенью текущего года.

 

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