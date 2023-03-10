В Назрани прошло очередное заседание территориальной избирательной комиссии
В Назрани прошло очередное заседание территориальной избирательной комиссии, сообщили в мэрии города.
На мероприятие были приглашены заместитель председателя Избиркома Ингушетии Беслан Котиев и секретарь комиссии Мадина Парижева.
С помощью тайного голосования были избраны и определены заместитель председателя ТИК г. Назрани Хасанбек Экажев и секретарь комиссии Фатима Евлоева.
Отмечается, что в процессе заседания были обсуждены предстоящие муниципальные выборы депутатов горсовета, которые пройдут осенью текущего года.