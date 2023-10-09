Мини-футбол

В Назрани провели футбольный матч в преддверии Дня города

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В Назрани Ингушетии сборные команды административных округов муниципалитета сразились между собой на турнире по мини-футболу в рамках мероприятий, приуроченных к 242-летию со дня образования города.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, соревнования между командами администрации города и администраций Гамурзиевского, Альтиевского, Насыр-Кортского и Центрального округов прошли на мини-поле в Гамурзиево. По итогам турнира первое место завоевала команда мэрии города.

«Такие мероприятия, несмотря на соревновательную концепцию, объединяют и сближают, что плодотворно сказывается на дальнейшей работе. Поэтому из года в год я активно поддерживаю проведение подобных спортивных соревнований», — подчеркнул глава Назрани Урусхан Евлоев.

Напомним, 16 октября текущего года празднуется 242-летие образования Назрани.

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