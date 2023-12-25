В Назрани реконструируют 14 кладбищ в 2024 году

«В 2024 году запланирована реконструкция шести мусульманских кладбищ в Насыр-Корте. В Гамурзиевском административном округе будут отремонтированы пять мусульманских кладбищ и одно христианское, а в Альтиевском административном округе предусмотрено восстановление двух мусульманских кладбищ», — рассказал собеседник издания.

По его словам, уже проведена большая часть работ на мемориальном комплексе «Г1оазат кашмаш», а также завершены работы на кладбище в Насыр-Корте.

«Бюджет муниципалитета сильно ограничен, поэтому для нас очень важно привлекать инвестиции в город, участвовать в грантовых и федеральных проектах. Благодаря Главе региона Калиматову Махмуд-Али Макшариповичу, благотворительному фонду «Сафмар» и его учредителю Гуцериеву Микаилу Сафарбековичу в Назрани реконструируются кладбища. От лица всего муниципалитета хочу поблагодарить всех причастных к этому богоугодному делу», — отметил мэр города Урусхан Евлоев.

Напомним, реализация проекта реконструкции всех кладбищ региона стала возможна благодаря договоренности Главы республики Махмуд-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым.