Реконструкция

В Назрани реконструируют 14 кладбищ в 2024 году

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Четырнадцать кладбищ планируют реконструировать в Назрани в следующем году, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

«В 2024 году запланирована реконструкция шести мусульманских кладбищ в Насыр-Корте. В Гамурзиевском административном округе будут отремонтированы пять мусульманских кладбищ и одно христианское, а в Альтиевском административном округе предусмотрено восстановление двух мусульманских кладбищ», — рассказал собеседник издания.

По его словам, уже проведена большая часть работ на мемориальном комплексе «Г1оазат кашмаш», а также завершены работы на кладбище в Насыр-Корте.

«Бюджет муниципалитета сильно ограничен, поэтому для нас очень важно привлекать инвестиции в город, участвовать в грантовых и федеральных проектах. Благодаря Главе региона Калиматову Махмуд-Али Макшариповичу, благотворительному фонду «Сафмар» и его учредителю Гуцериеву Микаилу Сафарбековичу в Назрани реконструируются кладбища. От лица всего муниципалитета хочу поблагодарить всех причастных к этому богоугодному делу», — отметил мэр города Урусхан Евлоев.

Напомним, реализация проекта реконструкции всех кладбищ региона стала возможна благодаря договоренности Главы республики Махмуд-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым.

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