В Назрани росгвардейцы задержали пьяного грабителя из Мордовии

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на гражданина, выражающегося нецензурной бранью и находившегося подшофе.

Мужчина был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел. В дальнейшем было установлено, что правонарушитель является жителем Мордовии и находится в розыске по подозрению в грабеже.