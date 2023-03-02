В Назрани росгвардейцы задержали пьяного грабителя из Мордовии
Сотрудники Назрановского городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, находившегося в розыске по подозрению в совершении преступления, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на гражданина, выражающегося нецензурной бранью и находившегося подшофе.
Мужчина был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел. В дальнейшем было установлено, что правонарушитель является жителем Мордовии и находится в розыске по подозрению в грабеже.