В Назрани состоится концерт к 253-летию вхождения Ингушетии в состав России

Как рассказал представитель регионального Минкультуры, концерт состоится завтра, 18 марта, в 11 часов в Назрани, на площади перед МДК.

Также, по его словам, во всех культурных учреждениях региона подготовлены к этим датам литературно-музыкальные вечера, книжные выставки, конкурсы фотографий, детских рисунков и многое другое.