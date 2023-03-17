В Назрани состоится концерт к 253-летию вхождения Ингушетии в состав России

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Жителей и гостей республики приглашают на праздничный концерт, посвященный 253-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России и очередной годовщине возвращения Крыма в родную гавань.

Как рассказал представитель регионального Минкультуры, концерт состоится завтра, 18 марта, в 11 часов в Назрани, на площади перед МДК.

Также, по его словам, во всех культурных учреждениях региона подготовлены к этим датам литературно-музыкальные вечера, книжные выставки, конкурсы фотографий, детских рисунков и многое другое.

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