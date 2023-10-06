В Назрани заменили более 15 крышек от канализационных люков после обращений граждан

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в муниципалитет стали поступать жалобы от неравнодушных граждан о сломанных или отсутствующих крышках люков на различных улицах. Коммунальщики оперативно отреагировали на обращения и к настоящему времени закрыли все люки, по которым поступали сигналы.

«Для разных территорий предназначены разные виды люков: для зелёной зоны — пластиковые или бетонные, для тротуара — лёгкие металлические, для проезжей части — тяжёлые чугунные, однако именно чугунные чаще всего и воруют, чтобы использовать их для личных нужд или сдать в пункты приема металлов», — подчеркнули в администрации Назрани.