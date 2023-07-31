В Назрановском районе Ингушетии кандидатами в депутаты в представительные органы власти выдвинуто 284 человека

Как сообщили в администрации района, на выборах подлежит распределению 125 депутатских мандатов. По 9 населенным пунктам в списки избирателей будут внесены более 62 тыс. избирателей.

Кандидатами в депутаты выдвинуто 284 человека, из них политическими партиями — 260 кандидатов, в качестве самовыдвижения подали документы 24 человека.

Отмечается, что период регистрации кандидатов и списков кандидатов в депутаты продлится до 4 августа 2023 года.

Напомним, выборы в представительные органы муниципальных образований пройдут 10 сентября текущего года.