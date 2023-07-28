Антитеррор

В Назрановском районе Ингушетии обсудили антитеррористическую защищённость избирательных участков

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Глава Назрановского района Амирхан Измайлов провел внеплановое заседание антитеррористической комиссии.

На повестке дня стояли вопросы антитеррористической защищённости физкультурно-оздоровительных объектов и избирательных участков, определённых на период проведения выборов депутатов представительных органов 10 сентября текущего года.

Как сообщили в администрации Назрановского района, в заседании антитеррористической комиссии приняли участие представители правоохранительных органов, территориальной избирательной комиссии района и приглашенные руководители спортивных учреждений.

По вышеуказанным вопросам доложили докладчики, которые после своего выступления ответили на интересующие вопросы присутствующих заседателей.

 

 

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