В Назрановском районе Ингушетии обсудили антитеррористическую защищённость избирательных участков
Глава Назрановского района Амирхан Измайлов провел внеплановое заседание антитеррористической комиссии.
На повестке дня стояли вопросы антитеррористической защищённости физкультурно-оздоровительных объектов и избирательных участков, определённых на период проведения выборов депутатов представительных органов 10 сентября текущего года.
Как сообщили в администрации Назрановского района, в заседании антитеррористической комиссии приняли участие представители правоохранительных органов, территориальной избирательной комиссии района и приглашенные руководители спортивных учреждений.
По вышеуказанным вопросам доложили докладчики, которые после своего выступления ответили на интересующие вопросы присутствующих заседателей.