В Назрановском районе Ингушетии обсудили асоциальное поведение некоторых граждан

На сходе граждан, посвященном, в том числе, борьбе с терроризмом, экстремизмом, асоциальным поведением и наркоманией, собрались глава района Амирхан Измайлов, имам села Экажево, начальник РОВД, председатель райсовета, общественники и главы сёл.

В ходе встречи её участники высказали своё мнение по поводу методов и способов борьбы с пагубными явлениями в жизни общества, спикеры ответили на насущные вопросы собравшихся, а также выслушали инициативы граждан. Несколько предложений жителей села были взяты на реализацию.