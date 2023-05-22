В Назрановском районе Ингушетии обсудили асоциальное поведение некоторых граждан

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В Доме культуры сельского поселения Экажево администрация Назрановского района провела мероприятие, на котором обсудили важные темы, остро стоящие перед жителями республики.

На сходе граждан, посвященном, в том числе, борьбе с терроризмом, экстремизмом, асоциальным поведением и наркоманией, собрались глава района Амирхан Измайлов, имам села Экажево, начальник РОВД, председатель райсовета, общественники и главы сёл.

В ходе встречи её участники высказали своё мнение по поводу методов и способов борьбы с пагубными явлениями в жизни общества, спикеры ответили на насущные вопросы собравшихся, а также выслушали инициативы граждан. Несколько предложений жителей села были взяты на реализацию.

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