Профилактика наркомании

В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие антинаркотической направленности

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В спортшколе «Чемпион» сельского поселения Яндаре прошло мероприятие антинаркотической направленности, сообщили в администрации Назрановского района Ингушетии.

«Спортсмены очень внимательно слушали тренеров и спикеров мероприятия, которые напомнили представителям молодого поколения о пагубном вреде наркотиков», — подчеркнули организаторы акции.

Ребятам также рассказали о том, что не только наркотические вещества разлагают наше общество и смертельны для здоровья, но и сигареты, спиртное и т. д.

Напомним, мероприятия такого рода в физкультурно-оздоровительных комплексах района проходят ежеквартально.

 

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