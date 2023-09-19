В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие антинаркотической направленности

«Спортсмены очень внимательно слушали тренеров и спикеров мероприятия, которые напомнили представителям молодого поколения о пагубном вреде наркотиков», — подчеркнули организаторы акции.

Ребятам также рассказали о том, что не только наркотические вещества разлагают наше общество и смертельны для здоровья, но и сигареты, спиртное и т. д.

Напомним, мероприятия такого рода в физкультурно-оздоровительных комплексах района проходят ежеквартально.