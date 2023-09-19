В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие антинаркотической направленности
В спортшколе «Чемпион» сельского поселения Яндаре прошло мероприятие антинаркотической направленности, сообщили в администрации Назрановского района Ингушетии.
«Спортсмены очень внимательно слушали тренеров и спикеров мероприятия, которые напомнили представителям молодого поколения о пагубном вреде наркотиков», — подчеркнули организаторы акции.
Ребятам также рассказали о том, что не только наркотические вещества разлагают наше общество и смертельны для здоровья, но и сигареты, спиртное и т. д.
Напомним, мероприятия такого рода в физкультурно-оздоровительных комплексах района проходят ежеквартально.