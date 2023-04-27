В Назрановском районе Ингушетии провели акцию «Георгиевская ленточка»
Сотрудники Комитета по делам молодежи Ингушетии совместно с администрацией Назрановского района, администрацией села Экажево, сотрудниками ГИБДД и общественным движением «Юнармия» провели мероприятия у первой экажевской школы в рамках Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка».
Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, главная цель акции — не дать забыть молодому поколению, какой ценой досталась нашему народу победа в самой страшной войне прошлого века, напомнить, чем и кем мы должны гордиться, о ком помнить. Георгиевские ленты — это символ памяти, уважения и благодарности.
Отмечается, что цветовая гамма ленты хорошо известна каждому, она использовалась при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны — ордена Славы.
Участники акции не только раздавали георгиевские ленточки, но и рассказывали об истории и значении этого воинского символа.