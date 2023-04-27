День Победы

В Назрановском районе Ингушетии провели акцию «Георгиевская ленточка»

0

Сотрудники Комитета по делам молодежи Ингушетии совместно с администрацией Назрановского района, администрацией села Экажево, сотрудниками ГИБДД и общественным движением «Юнармия» провели мероприятия у первой экажевской школы в рамках Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка».

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, главная цель акции — не дать забыть молодому поколению, какой ценой досталась нашему народу победа в самой страшной войне прошлого века, напомнить, чем и кем мы должны гордиться, о ком помнить. Георгиевские ленты — это символ памяти, уважения и благодарности.

Отмечается, что цветовая гамма ленты хорошо известна каждому, она использовалась при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны — ордена Славы.

Участники акции не только раздавали георгиевские ленточки, но и рассказывали об истории и значении этого воинского символа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Индекс промышленного производства в Ингушетии за год вырос на 8%
Школьников села Яндаре Ингушетии предостерегли от употребления наркотиков
В МКЖР Ингушетии прошел урок мужества, приуроченный ко Дню Победы
За объекты благоустройства в Ингушетии за две недели проголосовало 10 тыс. человек
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции «День призывника»
В Малгобекской больнице Ингушетии провели учение по выявлению больного холерой
Более 13 тыс. деревьев высадили в Ингушетии в рамках акции «Сад памяти»
В Малгобеке прошел муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» среди школьных команд
В Ингушетии стартовал обучающий семинар по основам социального проектирования
В Назрановском районе Ингушетии провели семинар по вопросу отбора объектов благоустройства
В Ингушетии торжественно открыли региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Главное

Яндекс.Метрика

 