В Назрановском районе Ингушетии проверили избирательные участки на антитеррористическую защищенность
Сотрудники администрации Назрановского района и Росгвардии проверили избирательные участки на антитеррористическую защищённость.
Проверялось наличие системы видеонаблюдения, автоматизированной пожарной сигнализации, тревожной кнопки, металлодетекторов и других необходимых элементов для обеспечения безопасности.
Как сообщили в администрации Назрановского района, по итогам проверки рабочей группой составлен комиссионный акт состояния антитеррористической защищённости и пожарной безопасности.
Напомним, муниципальные выборы пройдут в республике в единый день голосования 10 сентября 2023 года.