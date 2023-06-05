В Назрановском районе Ингушетии проверили избирательные участки на антитеррористическую защищенность

Проверялось наличие системы видеонаблюдения, автоматизированной пожарной сигнализации, тревожной кнопки, металлодетекторов и других необходимых элементов для обеспечения безопасности.

Как сообщили в администрации Назрановского района, по итогам проверки рабочей группой составлен комиссионный акт состояния антитеррористической защищённости и пожарной безопасности.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в республике в единый день голосования 10 сентября 2023 года.