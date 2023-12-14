В Общественной палате Ингушетии обсудили призыв на военную службу мигрантов
В Общественной палате Ингушетии состоялась рабочая встреча с руководителями национально-культурных автономий.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, в мероприятии приняли участие заместитель министра межнационального ведомства региона Асхаб Паров и начальник отдела по внешним связям и национальной политике министерства Зарема Бекбузарова.
Основной вопрос, который поднимали участники заседания, касался службы в Вооруженных силах страны принятыми в гражданство России иностранцами.
Организаторы встречи напомнили представителям национально-культурных автономий, что в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» граждане, получившие российское гражданство, обязаны встать на воинский учет в течение двух недель после получения гражданства. Игнорирование этой обязанности недопустимо.