В одной из квартир Магаса обнаружили труп наркодилера-рецидивиста

«В квартире одного из домов на улице Мальсагова в Магасе 15 августа обнаружен труп местного жителя без признаков насильственной смерти. Мужчина был ранее судим по части 1 статьи 228 УК России», — сказал собеседник.

По его словам, смерть, предположительно, наступила в период с 11 по 12 августа текущего года.

Отмечается, что труп был направлен в ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Ингушетия».