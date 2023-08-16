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В одной из квартир Магаса обнаружили труп наркодилера-рецидивиста

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В столице республики обнаружен труп местного жителя, ранее судимого за сбыт наркотиков. Тело направлено в морг для проведения экспертизы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«В квартире одного из домов на улице Мальсагова в Магасе 15 августа обнаружен труп местного жителя без признаков насильственной смерти. Мужчина был ранее судим по части 1 статьи 228 УК России», — сказал собеседник.
По его словам, смерть, предположительно, наступила в период с 11 по 12 августа текущего года.
Отмечается, что труп был направлен в ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Ингушетия».

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