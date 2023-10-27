Благоустройство

В отдаленном селе Аршты Ингушетии строят 4-километровый водопровод

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В отдаленном селе Аршты Сунженского района строят магистральный 4-километровый водопровод. Также ведутся работы по бурению артезианской скважины до 350 метров для увеличения дебета воды, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Отмечается, что скоро специалисты приступят к строительству насосной станции для забора воды из скважины и установке накопительного резервуара объемом 100 кубометров. После того, как водопровод будет построен, к нему подключат все домовладения сельского поселения.

«Самое важное: теперь у жителей села появится свой собственный источник водоснабжения. Новый водопровод позволит подключить к нему 141 домовладение и обеспечить бесперебойную работу системы. Потребность жителей в стабильной подаче воды должна быть обеспечена в полном объеме. Инфраструктура в Арштах развивается постепенно, здесь на сегодняшний день функционирует дом культуры на 200 посадочных мест, фельдшерско-акушерский пункт, школа на 320 мест, мини-футбольное поле и отделение почты России. В скором времени планируем начать строительство первого в селе детского сада, еще одной школы и современной модельной библиотеки», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Завершить строительство водопровода планируется до конца этого года, на его строительство выделено 10 млн рублей.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 9 сентября этого год Глава республики побывал в сельских поселениях Аршты, Чемульга, Берд-Юрт и Алхасты Сунженского района.

Руководитель субъекта встретился с жителями сел, обсудил вопросы их развития. Были озвучены различные предложения, например, открытие цехов, создание гостевых домов для туристов, закладка в том же населенном пункте Аршты орехового сада.

«Мы намерены заниматься поэтапным развитием отдаленных сел. Особенно важно это в тех местах, где жителям не хватает работы, где не развита логистика», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

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