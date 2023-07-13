В парламенте Ингушетии будут оценивать работу глав муниципалитетов

«Если видите, что человек не справляется с работой, задачи им не решаются, население недовольно — ставьте вопрос о должностном несоответствии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Прежде всего, по его словам, речь идет об изъятии незаконно присвоенных жителями населенных пунктов земельных участков. Глава считает, что самая большая ответственность за эту ситуацию лежит на органах местного самоуправления, в разное время допустивших незаконное распределение земель на своих территориях.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что на темпы строительства социальных объектов в немалой степени влияет сложившаяся в регионе ситуация, когда в частном владении оказались крупные участки земель. Для региона, общая площадь которого составляет чуть более 3 тыс. квадратных километров, это обстоятельство становится серьезной проблемой, препятствующей решению важных социально-экономических вопросов.

На расширенном совещании в Магасе он напомнил, что в свое время люди, пользуясь служебным положением или связями, незаконно приобретали десятки гектаров земель. И по этой причине сегодня негде возводить школы, ДОУ, медучреждения.

«Несколько образовательных учреждений, построенных недавно, находятся на самом отшибе населенных пунктов. Одна из таких школ недавно сдана в сельском поселении Троицкое, другая строится на окраине села Верхние Ачалуки. Школу для одаренных детей «Олимп», которую мы планировали построить в Магасе, пришлось перенести в сельское поселение Яндаре. В столице не нашлось участка для ее строительства. Частники даже не обрабатывают эти земли, не засеивают, они годами лежат у них заросшие бурьяном. Ну, или построят они там очередной торговый центр. А решение вопросов общего плана, таких, как строительство социальных объектов для населения, усложняется из-за них», — заявил руководитель субъекта, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.