В парламенте Ингушетии чествовали коллектив «Сердало» в связи с вековым юбилеем газеты
В честь 100-летия выхода первого номера газеты «Сердало» в Народном собрании Ингушетии прошло торжественное мероприятие под эгидой комитета по образованию, культуре и информационной политике.
Как сообщили в парламенте республики, на празднование знаменательной даты пригласили весь коллектив газеты «Сердало», а также известных деятелей науки и культуры. Особый гость — работавшая в издании в 1972-1976 годах основатель Союза журналистов республики, депутат парламента 5 и 6 созывов Жансурат Аушева.
Председатель Народного собрания Магомет Тумгоев обратился с приветственной речью к собравшимся в зале. Он отметил, что за годы своей деятельности газета стала настоящей общественной трибуной ингушского народа.
«На протяжении столетия интерес и доверие аудитории к публикациям «Сердало» сохраняется благодаря журналистскому мастерству авторов и грамотной политике руководства газеты», — подчеркнул спикер.
Далее слово было предоставлено вице-спикеру, председателю комитета по образованию, культуре и информационной политике Азе Хашиевой, которая длительное время проработала на телевидении и знает работу журналиста изнутри.
«Сегодня хочется сказать еще раз спасибо всем тем, кто в разные годы трудился в редакции, внес вклад в создание, становление газеты и продолжает развивать её сегодня. Невозможно представить себе нашу историю без газеты «Сердало». Во все времена творческий коллектив издания честно и беспристрастно выполнял свой гражданский и профессиональный долг. Для вас, по моей просьбе, сотрудниками ГТРК «Ингушетия» смонтирован сюжет, желаю приятного просмотра», — отметила Аза Хашиева.
Участников торжественного заседания впечатлил ролик ГТРК «Ингушетия» (автор Ибрахим Цороев) о длительном пути знакового печатного издания региона.
Также в ходе мероприятия выступила Жансурат Аушева и напомнила имена выдающихся людей, стоявших у истоков ингушской журналистики в разные годы. С блистательной речью выступил известный журналист республики Ахмед Газдиев. Многие с трибуны говорили об основателе газеты «Сердало» Заурбеке Мальсагове, который остается примером беззаветного служения своему народу, новых проектах и творческих работах газеты, об использовании современных информационных технологий в журналистике.
«Прозвучало много теплых слов и пожеланий в адрес коллектива издания, в зале царила атмосфера искренности и непринужденности», — отметили в пресс-службе парламента.
По выступления ораторов состоялась процедура награждения сотрудников общенациональной газеты «Сердало» почетными грамотами, благодарностями Народного собрания РИ и памятными сувенирами.