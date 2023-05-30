В парламенте Ингушетии чествовали коллектив «Сердало» в связи с вековым юбилеем газеты

Как сообщили в парламенте республики, на празднование знаменательной даты пригласили весь коллектив газеты «Сердало», а также известных деятелей науки и культуры. Особый гость — работавшая в издании в 1972-1976 годах основатель Союза журналистов республики, депутат парламента 5 и 6 созывов Жансурат Аушева.

Председатель Народного собрания Магомет Тумгоев обратился с приветственной речью к собравшимся в зале. Он отметил, что за годы своей деятельности газета стала настоящей общественной трибуной ингушского народа.

«На протяжении столетия интерес и доверие аудитории к публикациям «Сердало» сохраняется благодаря журналистскому мастерству авторов и грамотной политике руководства газеты», — подчеркнул спикер.

Далее слово было предоставлено вице-спикеру, председателю комитета по образованию, культуре и информационной политике Азе Хашиевой, которая длительное время проработала на телевидении и знает работу журналиста изнутри.

«Сегодня хочется сказать еще раз спасибо всем тем, кто в разные годы трудился в редакции, внес вклад в создание, становление газеты и продолжает развивать её сегодня. Невозможно представить себе нашу историю без газеты «Сердало». Во все времена творческий коллектив издания честно и беспристрастно выполнял свой гражданский и профессиональный долг. Для вас, по моей просьбе, сотрудниками ГТРК «Ингушетия» смонтирован сюжет, желаю приятного просмотра», — отметила Аза Хашиева.

Участников торжественного заседания впечатлил ролик ГТРК «Ингушетия» (автор Ибрахим Цороев) о длительном пути знакового печатного издания региона.

Также в ходе мероприятия выступила Жансурат Аушева и напомнила имена выдающихся людей, стоявших у истоков ингушской журналистики в разные годы. С блистательной речью выступил известный журналист республики Ахмед Газдиев. Многие с трибуны говорили об основателе газеты «Сердало» Заурбеке Мальсагове, который остается примером беззаветного служения своему народу, новых проектах и творческих работах газеты, об использовании современных информационных технологий в журналистике.

«Прозвучало много теплых слов и пожеланий в адрес коллектива издания, в зале царила атмосфера искренности и непринужденности», — отметили в пресс-службе парламента.

По выступления ораторов состоялась процедура награждения сотрудников общенациональной газеты «Сердало» почетными грамотами, благодарностями Народного собрания РИ и памятными сувенирами.