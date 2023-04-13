В парламенте Ингушетии чествовали учёного Тимура Матиева

Председатель парламента, сообщает его пресс-служба, вручил учёному почетную грамоту за большой вклад в развитие исторической науки республики, высокий профессионализм и в связи с присуждением ученой степени доктора исторических наук.

Магомет Тумгоев особо отметил, что историческим исследованиям должно уделяться ничуть не меньше внимания, чем другим отраслям науки.

«Славное прошлое ингушского народа является надежным фундаментом для реализации амбициозных научных проектов и исследований», — подчеркнул он.

В ходе встречи Тимур Матиев поделился размышлениями о своих исследованиях, уделив особое внимание ценности исторических фактов и документов, которые он использовал в защите докторской диссертации.