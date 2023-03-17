Родной язык

В парламенте Ингушетии обсудили проблемы и перспективы развития родного языка

0

В парламенте Ингушетии состоялось внеочередное заседание, посвященное проблемам и перспективам развития родного языка.

По инициативе спикера Магомета Тумгоева, сообщила его пресс-служба, работа заседания прошла на ингушском языке при участии руководителей региональных органов власти, педагогов, ученых, писателей, редакторов национальных газет, общественных деятелей и СМИ.

«В настоящее время довольно остро стоит проблема обучения, сохранения и развития родного языка. Необходимо сообща найти пути решения этих непростых задач. А вместе с ним и уникальную культуру ингушского народа. Ингушский язык наравне с русским является государственным языком в нашей республике. В рамках своих полномочий законодательный орган готов приложить все возможные усилия для сохранения и популяризации ингушского языка», — подчеркнул Магомет Тумгоев.

Председатель Народного собрания республики попросил присутствующих сформулировать свои предложения, с которыми депутаты обратятся в соответствующие органы власти.

По словам вице-спикера парламента Руслана Парова, ингушский язык заболел, необходимо общими усилиями взяться за его лечение — сохранять и оберегать его.

В ходе открытой дискуссии учитель с большим стажем Якуб Медов отметил, что большого внимания требует родной язык в системе дошкольного образования. О консолидации усилий в этом направлении эмоционально говорила корреспондент ГТРК «Ингушетия» Хава Абадиева. Прозвучало мнение о том, что в равной степени ответственность за результат обучения родному языку несут и школа, и родители.

В процессе полемики были затронуты пути усовершенствования ингушской орфографии и системы преподавания языка, а также состояние и роль национальных изданий республики. Очень важным направлением участники заседания признали популяризацию родного языка и национальной культуры. В частности, создание специальных структур с компетентными специалистами в этой области, распространение произведений национальной литературы, пропаганда изучения родного языка.

Парламент выработал ряд рекомендаций по обозначенной проблеме, в том числе создание ГКУ «Институт развития ингушского языка» при Министерстве образования и науки республики.

В завершение заседания, за вклад в развитие, сохранение, возрождение и популяризацию историко-культурного наследия, ингушского языка и литературы наиболее выдающиеся специалисты данной сферы были награждены почетными грамотами Народного собрания РИ.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В СКР подтвердили возбуждение дела на экс-замглавы Минздрава Ингушетии за хищение 17 млн руб. при закупке оборудования
Житель Ингушетии проведет 4 года в колонии за хранение оружия и изготовление бомбы
Юнармейцы Ингушетии принимают участие в акции «Поэзия сильных!» к Дню воссоединения Крыма с Россией
В Ингушетии футболисты «Ангушта» приступили к тренировкам
Депутаты Ингушетии предлагают закрепить право обучающихся на ношение одежды с учетом вероисповедания
Студенты Ингушетии повысят свой уровень финансовой грамотности на вебинарах Банка России
Ингушский борец Абдуллах Гелисханов стал серебряным призером чемпионата Москвы
Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей региона с 253-летием единения Ингушетии с Россией
Ислам Мамилов стал победителем международного турнира по бразильскому джиу-джитсу
Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по дзюдо в Нальчике
Ингушский предприниматель обвинил кассира в хищении 600 тыс. рублей из магазина

Главное

Яндекс.Метрика

 