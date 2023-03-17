В парламенте Ингушетии обсудили проблемы и перспективы развития родного языка

По инициативе спикера Магомета Тумгоева, сообщила его пресс-служба, работа заседания прошла на ингушском языке при участии руководителей региональных органов власти, педагогов, ученых, писателей, редакторов национальных газет, общественных деятелей и СМИ.

«В настоящее время довольно остро стоит проблема обучения, сохранения и развития родного языка. Необходимо сообща найти пути решения этих непростых задач. А вместе с ним и уникальную культуру ингушского народа. Ингушский язык наравне с русским является государственным языком в нашей республике. В рамках своих полномочий законодательный орган готов приложить все возможные усилия для сохранения и популяризации ингушского языка», — подчеркнул Магомет Тумгоев.

Председатель Народного собрания республики попросил присутствующих сформулировать свои предложения, с которыми депутаты обратятся в соответствующие органы власти.

По словам вице-спикера парламента Руслана Парова, ингушский язык заболел, необходимо общими усилиями взяться за его лечение — сохранять и оберегать его.

В ходе открытой дискуссии учитель с большим стажем Якуб Медов отметил, что большого внимания требует родной язык в системе дошкольного образования. О консолидации усилий в этом направлении эмоционально говорила корреспондент ГТРК «Ингушетия» Хава Абадиева. Прозвучало мнение о том, что в равной степени ответственность за результат обучения родному языку несут и школа, и родители.

В процессе полемики были затронуты пути усовершенствования ингушской орфографии и системы преподавания языка, а также состояние и роль национальных изданий республики. Очень важным направлением участники заседания признали популяризацию родного языка и национальной культуры. В частности, создание специальных структур с компетентными специалистами в этой области, распространение произведений национальной литературы, пропаганда изучения родного языка.

Парламент выработал ряд рекомендаций по обозначенной проблеме, в том числе создание ГКУ «Институт развития ингушского языка» при Министерстве образования и науки республики.

В завершение заседания, за вклад в развитие, сохранение, возрождение и популяризацию историко-культурного наследия, ингушского языка и литературы наиболее выдающиеся специалисты данной сферы были награждены почетными грамотами Народного собрания РИ.