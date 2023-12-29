В парламенте Ингушетии подвели итоги года с участием Главы республики

«Выступил сегодня на заключительном в 2023 году заседании Народного собрания седьмого созыва. Кратко резюмировал ключевые итоги года. Нашей республике удалось снизить долговые обязательства бюджета в 4 раза — с 12 млрд рублей до 3,2 млрд рублей. Также выплатили в полном объеме 3,9 млрд рублей в счет исполнения бюджетных мер принуждения», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, поэтапно и с положительными показателями функционирует АПК региона. Объем производства сельхозпродукции за январь — сентябрь этого года составил более 14 млрд рублей. Динамика производства — 106,6% к аналогичному периоду 2022 года.

«Все это позволяет наполнить продовольственную корзину нашей республики доступной качественной продукцией. Замечу, что выросла и урожайность — с 12 до 40 центнеров с гектара. Ингушетия развивается по целому ряду важнейших направлений благодаря постоянной помощи федерального центра и поддержки со стороны Президента России. В текущем году, например, в стройке были 64 объекта: школы, детские сады, дворцы культуры, стадионы, больницы, дороги», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он считает, что современная масштабная программа преобразований — исторический шанс обеспечить долговременное благополучие республики.

«В этом плане всем надо трудиться на своих постах ответственно, осознавая огромную значимость реализуемых национальных и региональных проектов. Предстоит многое еще сделать. Это сфера стабильного водоснабжения, цифровизация управленческих и производственных процессов, развитие IT-сферы, догазификация и другие социально-экономические задачи. Поручил правительству Ингушетии продолжить выполнять поставленные задачи, нацеленные на улучшение качества жизни жителей, развитие инфраструктуры, поддержку социальных программ и спортивных и культурных инициатив», — добавил руководитель региона.