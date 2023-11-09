Бюджет

В парламенте Ингушетии пройдут публичные слушания по проекту бюджета региона

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В зале заседания Народного собрания республики 16 ноября текущего года в 10 часов проводятся публичные слушания по проекту бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В пресс-службе законодательного органа отметили, что законопроект о республиканском бюджете размещен на официальном сайте Народного собрания, а также в Интернет-газете «Ингушетия» (1 ноября этого года).

Регистрация участников мероприятия в 9 часов 30 минут. Свои вопросы по проекту можно направить на официальный сайт парламента республики.

Отметим, что в республиканском бюджете на 2024-й, социальная сфера, как и в предыдущие годы, будет приоритетной.

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