В первой молодежной ярмарке вакансий в Ингушетии примут участие 10 предприятий

Как сообщил председатель республиканского комитета по делам молодежи Адам Мальсагов, будет представлено более 1 тыс. различных вакансий, среди которых соискатели смогут найти для себя подходящую.

«На площадке перед башней Согласия будет развернуто 10 павильонов для крупнейших региональных работодателей, с 10 до 14 часов все желающие смогут посетить ярмарку, подобрать подходящую для себя вакансию, пообщаться с потенциальным работодателем и трудоустроиться. Кроме того, стоит отметить, что само мероприятие пройдет в формате праздника, также мы организуем зону кофе-брейка», — цитирует Мальсагова ТАСС.