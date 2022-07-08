Рынок труда

В первой молодежной ярмарке вакансий в Ингушетии примут участие 10 предприятий

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В первой молодежной ярмарке вакансий в Ингушетии, которая пройдет 12 июля в Магасе, примут участие 10 предприятий региона.

Как сообщил председатель республиканского комитета по делам молодежи Адам Мальсагов, будет представлено более 1 тыс. различных вакансий, среди которых соискатели смогут найти для себя подходящую.

«На площадке перед башней Согласия будет развернуто 10 павильонов для крупнейших региональных работодателей, с 10 до 14 часов все желающие смогут посетить ярмарку, подобрать подходящую для себя вакансию, пообщаться с потенциальным работодателем и трудоустроиться. Кроме того, стоит отметить, что само мероприятие пройдет в формате праздника, также мы организуем зону кофе-брейка», — цитирует Мальсагова ТАСС.

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