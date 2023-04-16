В первый день благотворительной акции в Ингушетии 600 семей получили продуктовые наборы

Мероприятие, организованное по инициативе руководителя региона Махмуд-Али Калиматова, проходило в Малгобекском и горном Джейрахском районе, а также в городе Малгобеке, сообщили в правительстве республики.

Сегодня, 16 апреля, будет роздано еще 700 наборов, а всего планируется охватить более 3 тыс. многодетных семей, инвалидов, детей, оставшимся без попечения родителей, одиноких пожилых людей. Списки остро нуждающихся семей предварительно предоставлены муниципальными образованиями и различными общественными организациями

Средства на оказание помощи накануне Ураза-Байрама выделены из Национального фонда развития Ингушетии.