Благотворительность

В первый день благотворительной акции в Ингушетии 600 семей получили продуктовые наборы

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В первый день масштабной благотворительной акции «Мехка сагIа» в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Мархаш) 600 семей в Ингушетии получили продуктовые наборы.

Мероприятие, организованное по инициативе руководителя региона Махмуд-Али Калиматова, проходило в Малгобекском и горном Джейрахском районе, а также в городе Малгобеке, сообщили в правительстве республики.

Сегодня, 16 апреля, будет роздано еще 700 наборов, а всего планируется охватить более 3 тыс. многодетных семей, инвалидов, детей, оставшимся без попечения родителей, одиноких пожилых людей. Списки остро нуждающихся семей предварительно предоставлены муниципальными образованиями и различными общественными организациями

Средства на оказание помощи накануне Ураза-Байрама выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

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