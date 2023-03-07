В Плиево провели первенство Ингушетии по всестилевому карате

Как сообщили в администрации Назрановского района, юные спортсмены села Яндаре, представляющие спортивную школу «Чемпион», под руководством тренера Шаухалова Абдул-Азита показали хорошие результаты.

Так, Шаухалов Илез занял первое место, Катиев Магомед-Мубарак, Накастхоев Ибрагим, Котиков Магомед стали вторыми. А Накастхоев Адам, Шаухалов Адам, Евлоев Микаил, Барханоев Муса поднялись на третью ступеньку пьедестала.

Под стать своим сверстникам отличились на турнире и воспитанники спортивной школы имени Албогачиевой Лейлы Султановны из сельского поселения Али-Юрт.

Так, золото завоевали Эсмурзиев Ахмад, Эсмурзиев Ибрагим, Евлоев Ислам, Толдиев Магомед-Амин. Серебро досталось Нальгиеву Гилани, Местоеву Мовсару, Барахоеву Ибрагиму, Аушеву Аслану, Патиеву Саиду, Албогачиеву Хаважу, Умарову Исламу, Гагиеву Муслиму. Бронзу завоевали Досхоев Мохмад, Эсмурзиев Ибрагим, Местоев Мухаммад, Беков Абдулла, Местоев Рахим.