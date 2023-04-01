Взятка

В попытке дать взятку полицейскому подозревается житель Ингушетии

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В покушении на дачу взятки должностному лицу подозревается 57-летний житель республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, 24 марта текущего года, находясь в автомобиле сотрудника полиции, мужчина предложил тому 15 тыс. рублей за не привлечение к установленной законом уголовной ответственности в связи с реализацией фальсифицированного алкоголя. Правоохранитель отказался от денежных средств и зафиксировал попытку подкупа.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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