В попытке дать взятку полицейскому подозревается житель Ингушетии
В покушении на дачу взятки должностному лицу подозревается 57-летний житель республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
По данным следствия, 24 марта текущего года, находясь в автомобиле сотрудника полиции, мужчина предложил тому 15 тыс. рублей за не привлечение к установленной законом уголовной ответственности в связи с реализацией фальсифицированного алкоголя. Правоохранитель отказался от денежных средств и зафиксировал попытку подкупа.
Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.