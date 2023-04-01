В попытке дать взятку полицейскому подозревается житель Ингушетии

По данным следствия, 24 марта текущего года, находясь в автомобиле сотрудника полиции, мужчина предложил тому 15 тыс. рублей за не привлечение к установленной законом уголовной ответственности в связи с реализацией фальсифицированного алкоголя. Правоохранитель отказался от денежных средств и зафиксировал попытку подкупа.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.