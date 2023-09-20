В постпредстве Ингушетии в Москве подтвердили гибель спасателя Магомеда Нальгиева в Балашихе

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что «мужество и благородство спасателя, пожертвовавшего своей жизнью ради других, навсегда останется в наших сердцах».

Отреагировал на трагедию и руководитель постпредства в Москве Микаил Илезов. «Магомед Нальгиев — наш земляк, который провел немало спасательных операций. Героизм и мужество спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, на вечные времена останутся в истории и в наших сердцах», — сказал он.

Напомним, в среду, 20 сентября текущего года, в Подмосковье, в Балашихе взорвался газ в многоквартирном доме, в итоге погибли четыре человека, под завалами оставались мать с ребенком. Спасатели приступили к разбору завалов, и в ту же минуту сверху на них рухнула плита.

Магомеду Нальгиеву было 42 года.

Дала гешт долда!