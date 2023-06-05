Постпредство

В постпредстве Ингушетии в Москве пройдет мероприятие, посвященное Дню образования республики

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Сегодня, 5 июня, в 16 часов в постпредстве Ингушетии в Москве пройдёт мероприятие, посвященное 31-летию образования республики.

Отмечается, что для гостей подготовлен доклад и викторина, посвященная истории Ингушетии.

Вечер завершится дегустацией национальной кухни и награждением победителей викторины.

В викторине, посвящённой Ингушетии, примут участие команды (в каждой по 4 человека). Гостей ждут по адресу: Воронцовская ул., 22, стр. 2. (при себе иметь паспорт).

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