В постпредстве Ингушетии в Москве пройдет мероприятие, посвященное Дню образования республики

Отмечается, что для гостей подготовлен доклад и викторина, посвященная истории Ингушетии.

Вечер завершится дегустацией национальной кухни и награждением победителей викторины.

В викторине, посвящённой Ингушетии, примут участие команды (в каждой по 4 человека). Гостей ждут по адресу: Воронцовская ул., 22, стр. 2. (при себе иметь паспорт).