В правительстве Ингушетии обсудили механизмы реанимации 8 простаивающих предприятий

«Одним из наиболее приемлемых механизмов реанимации простаивающих промышленных объектов является привлечение средств частных инвесторов через предоставление различных налоговых и иных льгот на региональном уровне», — отметил первый заместитель премьер-министра республики Олег Фурсов.

Он напомнил, что в регионе 8 простаивающих предприятий, среди которых «Технопарк «Сердало», ГУП «Кавдоломит», фабрика по производству картонажных изделий, завод легких сплавов, кирпичный завод и другие. По некоторым из них ведется разработка концепций, бизнес-плана, финансовой модели, проектно-сметной документации. Проведение мероприятий по реанимации отдельных предприятий возможно только после приватизации имущества.

Фурсов также сообщил, что для улучшения инвестиционного климата организована работа службы «одного окна», в рамках которого сопровождаются более 20 инициатив субъектов инвестиционной деятельности. Сформированы инвестиционные ниши республики в различных отраслях, необходимая региональная нормативная база, действует разветвленная система поддержки инвесторов.

«Нам также удалось значительно ускорить сроки ввода инвестиционных проектов. При поддержке региона в последние годы мы запустили такие проекты, как птицекомплекс «Южный», комбинат детского питания, лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», цех по сборке локальных очистных сооружений в сельском поселении Экажево. Кроме того, в этом году инициатором последнего проекта планируется начать строительство завода на промышленно-инвестиционной площадке города Карабулака», — сказал вице-премьер.

Он обратил внимание и на то, что в целях поддержки субъектов инвестиционной деятельности в регионе предусмотрен целый ряд мер, в числе которых снижение с 6 до 2% налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения, освобождение инвесторов от уплаты налога на имущество, предоставление льгот по аренде государственного имущества в размере 95% (по имуществу и земельным участкам) и так далее.

Проведена объемная работа по разработке модели экономического развития Ингушетии, в рамках которой реализуется пять прорывных проектов. Их общая стоимость — 13,5 млрд рублей, вложено уже более 2,9 млрд внебюджетных средств. Реализация данных проектов позволит создать 711 рабочих мест к 2030 году.

«Отдельно хочу поблагодарить Минэкономразвития России, АО «Кавказ. РФ», Сбербанк России и АО «МСП Банк» за поддержку и содействие по вовлечению в хозяйственный оборот наших инвестпроектов и простаивающих предприятий», — подчеркнул Фурсов.

Назаров отметил, что Минэкономразвития России совместно с Кавказ. РФ, институтами развития и финансово-кредитными организациями создаст рабочую группу по оценке предприятий в регионах СКФО, имеющих потенциал инвестиционного роста из числа простаивающих или используемых не по целевому назначению объектов.

Замминистра подчеркнул, что важно сформировать рабочую группу в предстоящем месяце и утвердить состав ее участников. Рабочие визиты в субъекты для оценки не менее пяти предприятий по каждому региону, требующих привлечения инвестиций, начнутся с июня. Предприятия из реестра смогут воспользоваться мерами государственной поддержки.

«Планируется составить реестр объектов, которые в настоящий момент по тем или иным причинам не вовлечены в экономический оборот, но имеет потенциал инвестиционного развития для последующего привлечения инвесторов, создания кооперационных технологических цепочек, запуска или загрузки предприятий. Это могут быть объекты незавершенного строительства или предприятия в стадии банкротства, индустриальные парки и промплощадки, где уровень рабочей загрузки ниже 50%», — сказал Назаров.

Участники рабочей группы проведут обследование предприятий разных сфер деятельности в регионах СКФО. После чего, в каждым субъекте будут определены инструменты господдержки для решения тех или иных задач, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.