В правительстве России назвали сохранение занятости одной из главных задач в условиях санкций
Защита внутреннего рынка, бесперебойная работа предприятий и сохранение занятости — главные задачи в нынешних условиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В качестве главных задач мы определили защиту внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий через ликвидацию нарушений логистических и производственных цепочек и, конечно, сохранение занятости. Важно помочь людям и бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям», — сказал он.
По его словам, правительство ведёт работу непрерывно, сформирован специальный штаб, который координирует деятельность всех ведомств.
«Подготовлено два пакета законопроектов с первоочередными мерами. В них вошли конкретные предложения по поддержке отраслей отечественного бизнеса, стабилизации финансовых рынков и возвращению капиталов в страну», — пояснил Мишустин.