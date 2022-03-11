В правительстве России назвали сохранение занятости одной из главных задач в условиях санкций

«В качестве главных задач мы определили защиту внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий через ликвидацию нарушений логистических и производственных цепочек и, конечно, сохранение занятости. Важно помочь людям и бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям», — сказал он.

По его словам, правительство ведёт работу непрерывно, сформирован специальный штаб, который координирует деятельность всех ведомств.

«Подготовлено два пакета законопроектов с первоочередными мерами. В них вошли конкретные предложения по поддержке отраслей отечественного бизнеса, стабилизации финансовых рынков и возвращению капиталов в страну», — пояснил Мишустин.