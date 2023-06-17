Профилактика

В пришкольных лагерях Ингушетии сотрудники МЧС проводят занятия по пожарной безопасности

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В пришкольных детских лагерях Ингушетии сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы по городу Назрань и Назрановскому району, а также по городам Сунжа и Карабулак, Сунженскому и Джейрахскому районам Магомед Барахоев и Ибрагим Дударов провели занятия по пожарной безопасности.

Инспекторы проверили наличие и исправность пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, запасных выходов. Кроме того, провели учебную эвакуацию.

Представители чрезвычайного ведомства призвали руководителей лагерей не пренебрегать правилам пожарной безопасности на подведомственных объектах.

В пресс-службе МЧС по региону отметили, что подобные мероприятия в республике проводятся регулярно в целях обучения персонала и детей, на предмет правильных действий в случае пожара.

Напомним, с 1 июня в Ингушетии открыты 29 пришкольных лагерей дневного пребывания. Всего за три смены в летние каникулы смогут отдохнуть около 9 тыс. детей.

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