В пяти ДТП в Ингушетии погиб один человек и 7 пострадали

В 00:19 мск 30 октября в дежурную смену ГУ МЧС по региону поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 589 км ФАД «Кавказ». Столкнулись «Лада Гранта» и «Газель» (эвакуатор). Один человек погиб, другой травмирован.

В городе Карабулаке 29 октября загорелся моторный отсек КамАЗа, никто не пострадал.

В тот же день на дороге «Нижние Ачалуки — Новый Редант» произошла автоавария с участием «Приоры», ВАЗ-21114 и трактора. Трое пострадавших доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.

При столкновении Mercedes-Benz и Kia Rio на дороге «Нестеровское — Алхасты» в Сунженском районе травмированы два человека, которые доставлены в ЦРБ в городе Сунжа.

Также в воскресенье водитель «Гранты» не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет на 571 км ФАД «Кавказ» Р-217. Пострадавший госпитализирован в ИРКБ.