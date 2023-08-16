В пяти населенных пунктах Ингушетии 17 августа отключат свет
В сельских поселениях Нестеровское, Галашки, Даттых, Мужичи и Алкун Сунженского района республики 17 августа с 10 до 17 часов отключат свет из-за плановых ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».
Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами, призвали жителей сел в чрезвычайном ведомстве.
Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.