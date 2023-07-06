В рамках Года педагога и наставника в Ингушетии открыли тематическую рубрику об учителях

Как сообщили в образовательном ведомстве региона, ветеран педагогического труда работает в школе 62 года. Также она яркий представитель педагогической династии. По её стопам пошли и обе дочери, они также работают в школе № 1 с. п. Экажево.

В 1983 году Данима Хамзатовна окончила Чечено-Ингушский государственный университет по специальности «Филолог, учитель русского языка и литературы». Имеет звания «Отличник народного просвещения» (1984 г.), «Почетный работник общего образования РФ» (2007 г.). Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2007 г.), почетной грамотой председателя Народного собрания Республики Ингушетия (2010 г.).

Профессиональное кредо Данимы Хамзатовны — «Верю». «Во что я верю? Я верю, что каждый ребенок талантлив. Талантлив по-своему. Сократ более двух тысяч лет назад писал: «В каждом человеке — солнце, только дайте ему светить», — говорит педагог. Она считает, что каждый ребенок, приходящий в школу, талантлив. Главное — не упустить его, разглядеть, развить его дарования, вселить уверенность. Задача учителя — не столько учить, сколько помогать учиться.

«Я согласна с мыслью К. О. Конради: „Наша задача не в том, чтобы сделать себя необходимыми нашим детям, а, напротив, в том, чтобы помочь им научиться по возможности обходиться без нас“. Ученик должен стремиться превзойти своего учителя в освоении науки, в этом и заключается прогресс и удовлетворение от работы. Моя задача — выявить уникальный потенциал каждого ученика, помочь ребенку проявить свои лучшие качества, раскрыть себя. Развитие ребенка, совершенствование его лучших качеств может проходить только в деятельности», — поясняет Данима Хамзатовна.

По её словам, учитель помогает детям вступить во взрослую жизнь, учит уважению, любви к ближнему, вечным ценностям, вкладывает нравственные понятия в души своих учеников. Талант учителя заключается в умении передать знания другому и в умении делать трудные вещи лёгкими. Учителем надо родиться. Он должен быть сам воспитан, чтобы воспитывать других. И как сказал М. Монтень: «Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того, чтобы научиться самому».

«Я люблю свою работу, горжусь своей профессией, потому и продолжаю учить детей, несмотря на пенсионный возраст. Работа меня увлекает, к урокам я готовлюсь с любовью. Имея огромный стаж работы (62 года), отлично зная свой предмет, я все же пытаюсь найти что-то новое, интересное для детей», — говорит учитель.

К книгам у Данимы Хамзатовны особое, трепетное отношение. Она считает, что благодаря книгам человек развивается, обогащает свой словарный запас, совершенствует свою речь.

«Книги — как учителя, которые учат, как строить предложения, как правильно расставлять знаки препинания, они молчаливо наблюдают за тем, как мы, листая страницы, познаем что-то новое, узнаем жизненные истины. Книги помогают нам фантазировать, включать воображение», — считает педагог.

Исходя из возрастных особенностей своих учеников, это учащиеся 10-11 классов, педагог рекомендует им для чтения произведения У. Голдинга «Наследники», Р. Киплинга «Ким», «Свет погас», Г. Флобера «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств», М. Митчелл «Унесённые ветром», В. Набокова «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», В. Брюсова «Огненный ангел».