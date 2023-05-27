В реализации контрафактного алкоголя подозревается жительница Ингушетии
В отношении 40-летней жительницы Ингушетии возбуждено уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, 19 мая текущего года в помещении кафе в городе Карабулаке женщина реализовала алкогольную продукцию, после чего с места происшествия изъята партия бутылок, в которых содержится спиртосодержащая жидкость.
Согласно заключению эксперта, изъятый алкоголь не отвечает требования безопасности для жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, говорится в релизе.