В реализации контрафактного алкоголя подозревается жительница Ингушетии

По данным следствия, 19 мая текущего года в помещении кафе в городе Карабулаке женщина реализовала алкогольную продукцию, после чего с места происшествия изъята партия бутылок, в которых содержится спиртосодержащая жидкость.

Согласно заключению эксперта, изъятый алкоголь не отвечает требования безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, говорится в релизе.