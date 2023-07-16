В ряде населенных пунктов Ингушетии в понедельник отключат свет из-за ремонтных работ

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на «Россети Северный Кавказ», также с 14 до 17 часов в понедельник будет прекращена подача электроэнергии частично в город Малгобек, сельские поселения Пседах, Сагопши и Инарки Малгобекского района.

Жителей названных городов и сел просят быть бдительными, следить за электроприборами.