В ряде населенных пунктов Ингушетии в понедельник отключат свет из-за ремонтных работ
В городах Назрани и Карабулаке, административном округе Гамурзиевский, сельских поселениях Барсуки и Плиево Назрановского района 17 июля с 10 до 15 часов отключат свет из-за плановых ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на «Россети Северный Кавказ», также с 14 до 17 часов в понедельник будет прекращена подача электроэнергии частично в город Малгобек, сельские поселения Пседах, Сагопши и Инарки Малгобекского района.
Жителей названных городов и сел просят быть бдительными, следить за электроприборами.