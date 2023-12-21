В Санкт-Петербурге выделят помещение под офис представительства Ингушетии

Об этом стало известно на встрече полпредов более 15 регионов в Северной столице, посвящённой налаживанию постоянных связей города с субъектами России и празднованию Нового года.

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики при Президенте РФ, на мероприятии обсудили вопросы плодотворного сотрудничества между регионами, подвели итоги работы за 2023 год, а также обсудили планы на следующий год.

Председатель Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгений Григорьев выразил полпредству Ингушетии в СЗФО в лице Муслима Аушева свою поддержку и заверил, что в ближайшее время будет положительно решён вопрос о выделении помещения под офис полномочного представительства Республики Ингушетия в СЗФО.

«Я поздравил Муслима Аушева с наступающим праздником, пожелал успехов в работе, а также от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова поручил передать главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову личное приветствие», — отметил Евгений Григорьев.