В Сбербанке заявили об отсутствии повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции
Повышенного спроса на снятие наличных нет, все операции проводятся в штатном режиме, сообщил газете «Ингушетия» представитель Сбербанка.
«Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме. Кроме того, мы не фиксируем повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений», — сказал собеседник издания.
По его словам, повышенного спроса на снятие наличных также нет, все операции проводятся в штатном режиме.
Ранее в СМИ сообщалось, что на фоне сообщений о вооруженном мятеже 24 июня некоторые банковские обменники повысили курс доллара до 108 рублей. Ближе к вечеру некоторые финансовые игроки курсы европейской и американской валют снизили, но ситуация быстро меняется в течение дня.