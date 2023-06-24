В Сбербанке заявили об отсутствии повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции

«Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме. Кроме того, мы не фиксируем повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений», — сказал собеседник издания.

По его словам, повышенного спроса на снятие наличных также нет, все операции проводятся в штатном режиме.

Ранее в СМИ сообщалось, что на фоне сообщений о вооруженном мятеже 24 июня некоторые банковские обменники повысили курс доллара до 108 рублей. Ближе к вечеру некоторые финансовые игроки курсы европейской и американской валют снизили, но ситуация быстро меняется в течение дня.