В селе Алхасты Ингушетии началось строительство спорткомплекса на улице Зязикова

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, в настоящее время идут работы по выравниванию и укреплению основания под будущие спортивные объекты.

«Этот спортивный комплекс — подарок нашему сельскому поселению от Главы республики Махмуд-Али Калиматова», — подчеркнули в администрации села Алхасты.

Отмечается, что в данном населенном пункте отсутствовали какие-либо спортивные комплексы, поэтому строительство такой площадки является довольно значимым событием для местных жителей.