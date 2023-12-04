Строительство

В селе Алхасты Ингушетии началось строительство спорткомплекса на улице Зязикова

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В сельском поселении Алхасты на улице Зязикова стартовало строительство открытого спортивного комплекса, включающего в себя воркаут-площадку, а также площадки для волейбола и баскетбола.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, в настоящее время идут работы по выравниванию и укреплению основания под будущие спортивные объекты.

«Этот спортивный комплекс — подарок нашему сельскому поселению от Главы республики Махмуд-Али Калиматова», — подчеркнули в администрации села Алхасты.

Отмечается, что в данном населенном пункте отсутствовали какие-либо спортивные комплексы, поэтому строительство такой площадки является довольно значимым событием для местных жителей.

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