В селе Алхасты Ингушетии стартовало строительство открытого спорткомплекса

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, возводящийся объект является подарком местным жителям от главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

«Предложение о строительстве поступило от моего уважаемого коллеги — главы Республики Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпилова. Во время моего пребывания в Адыгее мы с Муратом Каральбиевичем провели беседу, в ходе которой он и выразил желание возвести для наших детей и молодежи спортплощадки в качестве подарка от братской республики», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что комплекс будет оснащен площадками для воркаута, баскетбола и волейбола, а также различным инвентарем и оборудованием для занятий спортом.