Пожар

В селе Али-Юрт Ингушетии загорелся частный дом

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В сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии накануне вечером загорелся частный дом, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Отмечается, что площадь пожара составила 215 квадратных метров, никто не пострадал.

Причина возгорания и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались силы и средства чрезвычайного ведомства по региону в количестве 17 человек и 4-х единиц техники, а также сотрудники ПСО «Эрзи».

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