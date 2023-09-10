В селе Али-Юрт Ингушетии загорелся частный дом

Отмечается, что площадь пожара составила 215 квадратных метров, никто не пострадал.

Причина возгорания и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались силы и средства чрезвычайного ведомства по региону в количестве 17 человек и 4-х единиц техники, а также сотрудники ПСО «Эрзи».