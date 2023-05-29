В селе Али-Юрт Ингушетии завершается строительство школы на 704 места
В сельском поселении Али-Юрт завершается строительство новой школы на 704 места, построенной в рамках реализации нацпроекта «Образование».
Как сообщили в Минобрнауки республики, в настоящее время завершены все виды внутренних отделочных работ, построены спортивные площадки, проведена работа по ограждению и озеленению территории школы, закончена сборка и установка мебели и оборудования.
Родители уже начали записывать детей в новую школу, построенную в соответствии с современными стандартами.
«Мои дети уже провели экскурсию новой школы и приятно удивлены тем, какие условия для получения знаний и отдыха здесь созданы», — сказала родитель Хади Евлоева.
Отмечается, что согласно проекту в трёхэтажном здании разместятся учебные классы и лаборатории, мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, медкабинет, технические и вспомогательные помещения.