В селе Али-Юрт Ингушетии завершается строительство школы на 704 места

Как сообщили в Минобрнауки республики, в настоящее время завершены все виды внутренних отделочных работ, построены спортивные площадки, проведена работа по ограждению и озеленению территории школы, закончена сборка и установка мебели и оборудования.

Родители уже начали записывать детей в новую школу, построенную в соответствии с современными стандартами.

«Мои дети уже провели экскурсию новой школы и приятно удивлены тем, какие условия для получения знаний и отдыха здесь созданы», — сказала родитель Хади Евлоева.

Отмечается, что согласно проекту в трёхэтажном здании разместятся учебные классы и лаборатории, мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, медкабинет, технические и вспомогательные помещения.