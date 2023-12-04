В селе Алкун Ингушетии осуществлены масштабные работы по очистке ливневых каналов
Администрацией сельского поселения Алкун осуществлены масштабные работы по очистке ливневых дорожных каналов на улицах Мира, Северной и Западной.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, эти работы были вызваны необходимостью предотвращения возможных негативных последствий, связанных с застоем воды во время сезонных осадков.
«Каналы были тщательно прочищены и выровнены, чтобы обеспечить эффективный сброс воды в близлежащие водоемы», — подчеркнули власти села Алкун.
Отмечается, что в результате этих действий риск возникновения наводнений значительно снизился.