В селе Алкун Ингушетии осуществлены масштабные работы по очистке ливневых каналов

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, эти работы были вызваны необходимостью предотвращения возможных негативных последствий, связанных с застоем воды во время сезонных осадков.

«Каналы были тщательно прочищены и выровнены, чтобы обеспечить эффективный сброс воды в близлежащие водоемы», — подчеркнули власти села Алкун.

Отмечается, что в результате этих действий риск возникновения наводнений значительно снизился.