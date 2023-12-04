Муниципалитет

В селе Алкун Ингушетии осуществлены масштабные работы по очистке ливневых каналов

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Администрацией сельского поселения Алкун осуществлены масштабные работы по очистке ливневых дорожных каналов на улицах Мира, Северной и Западной.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, эти работы были вызваны необходимостью предотвращения возможных негативных последствий, связанных с застоем воды во время сезонных осадков.

«Каналы были тщательно прочищены и выровнены, чтобы обеспечить эффективный сброс воды в близлежащие водоемы», — подчеркнули власти села Алкун.

Отмечается, что в результате этих действий риск возникновения наводнений значительно снизился.

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