В селе Барсуки Ингушетии прошел конкурс детских рисунков ко Дню космонавтики

Как отметил собеседник, мероприятие было приурочено ко Дню космонавтики, который отметили 12 апреля.

Воспитанники кружка изобразительного искусства под руководством Заремы Доурбековой проявили свою фантазию и передали в своих рисунках красоту и таинственность космического пространства, добавил собеседник.