Здравоохранение

В селе Кантышево Ингушетии завершено строительство больницы на 100 посещений в смену

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В сельском поселении Кантышево Назрановского района практически завершено строительство участковой больницы на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. В настоящее время на объекте ведется монтаж оборудования, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Минздрава республики.

Там напомнили, что учреждение по нацпроекту «Здравоохранение», стоимостью 246 млн рублей, возводится фирмой «Маяк». Здесь предусмотрены 28 кабинетов и 20 палат. На первом и втором этажах будут располагаться кабинеты профильных врачей, третий и четвертый этажи отведены под стационар.

«Медучреждение будет оказывать первичную медико-санитарную помощь и стационарную помощь на терапевтических и пульмонологических койках. К учреждению здравоохранения прикреплено более 30 тыс. человек из трех населенных пунктов — Кантышево, Долаково и Гайрбек-Юрт. До сих пор им приходилось выезжать в районный центр, поскольку не было условий для оказания им специализированной помощи», — отметили в министерстве здравоохранения региона.

Здание старой больницы было построено в 1960 году для нужд общежития и приспособлено под сельскую амбулаторию. Специалисты разных направление принимали пациентов в одном кабинете, так же не было возможности оказать стационарную помощь. Теперь эти проблемы фактически в прошлом.

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