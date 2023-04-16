В селе Нестеровское Ингушетии началась реконструкция православного кладбища

Как отмечается в Telegram-канале правительства республики, ведется заливка фундамента ограждения. Запланировано устройство подъездной дороги, наружного освещения и благоустройство внутренней территории.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что фонд «Сафмар» известного предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева выделит более 1 млрд рублей за два года на благоустройство мусульманских и православных кладбищ в Ингушетии. Договоренность была достигнута при встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым.

«Обустройство кладбищ и постоянный уход за захоронениями наших предков — это ответственная работа и благородное дело для всех. Не всегда можно решить данную проблему только субботниками. Поэтому мы решили привести кладбища в порядок, а Микаил Гуцериев выразил готовность помочь нам с финансированием», — отметил руководитель субъекта.

До конца 2023 года в республике планируется реконструировать 25 мусульманских и 5 православных кладбищ. На 2024 год запланирован капитальный ремонт еще 39 мусульманских и 4 православных захоронений. Благоустройство уже проводится в ряде населенных пунктов.