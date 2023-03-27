В селе Нестеровское Ингушетии обсудили вопросы, связанные с заключением контрактов на военную службу

В мероприятии приняли участие депутаты Народного собрания республики Магомед Дарсигов и Муса Мархиев, военный комиссар Сунженского района Магомед Джимханов, заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев, глава администрации села Аслан Чахкиев.

Как сообщили в парламенте Ингушетии, жители Нестеровского получили подробную информацию, связанную с военной службой, и задали вопросы, которые их интересовали.

Отмечается, что после обсуждения основных пунктов повестки дня состоялся диалог с местными жителями, в ходе которого были озвучены также вопросы сельского характера.