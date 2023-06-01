В селе Нестеровское Ингушетии открылся пришкольный лагерь дневного пребывания «Светлячок»
В общеобразовательном учреждении № 3 сельского поселения Нестеровское открылся пришкольный лагерь дневного пребывания «Светлячок» на первую смену, которая продлится 21 день.
В лагере могут отдохнуть и поправить здоровье дети с 1 по 4 классы. К их услугам имеется столовая, музыкальная комната, библиотека, спортивная площадка.
Как сообщили в администрации Сунженского района, ребятишек ждут разнообразные музыкальные конкурсы. Большой акцент будет уделяться спорту и здоровью.