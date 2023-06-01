В селе Нестеровское Ингушетии открылся пришкольный лагерь дневного пребывания «Светлячок»

0

В общеобразовательном учреждении № 3 сельского поселения Нестеровское открылся пришкольный лагерь дневного пребывания «Светлячок» на первую смену, которая продлится 21 день.

В лагере могут отдохнуть и поправить здоровье дети с 1 по 4 классы. К их услугам имеется столовая, музыкальная комната, библиотека, спортивная площадка.

Как сообщили в администрации Сунженского района, ребятишек ждут разнообразные музыкальные конкурсы. Большой акцент будет уделяться спорту и здоровью.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия принимает участие в конкурсе лучших региональных практик «Регион добрых дел»
ЦУР Ингушетии провел обучающий семинар для пресс-секретарей министерств и ведомств республики
В День защиты детей в СКФО стартует новый творческий проект по электробезопасности
С юными спортсменами Сунженского района Ингушетии провели беседу по профилактике экстремизма
В Назрани активно ведутся экологические и санитарные работы в преддверии Дня Республики Ингушетия
В Ингушетии определился победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России»
Курсы по изучению ингушского языка впервые открылись в Доме дружбы народов в Казани
В Ингушетии от удара током погиб молодой человек при сборе металлолома
Прокуратура восстановила пенсионные права жителя Ингушетии
ФАДН приглашает фотографов и любителей Ингушетии принять участие в конкурсе «Русская инициатива»
Обвиняемого в покушении на мошенничество жителя Ингушетии судят в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 