В селе Нестеровское Ингушетии открылся пришкольный лагерь дневного пребывания «Светлячок»

В лагере могут отдохнуть и поправить здоровье дети с 1 по 4 классы. К их услугам имеется столовая, музыкальная комната, библиотека, спортивная площадка.

Как сообщили в администрации Сунженского района, ребятишек ждут разнообразные музыкальные конкурсы. Большой акцент будет уделяться спорту и здоровью.