Электроснабжение

В селе Нестеровское Ингушетии установили новый трансформатор

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В сельском поселении Нестеровское работники администрации установили новый трансформатор на улице Зязикова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, установка агрегата позволит избежать возможных сбоев в электроснабжении и обеспечит село стабильным напряжением. Предварительно были проведены скрупулезное тестирование и проверка работы трансформатора, чтобы убедиться в его рабочей надежности и соответствии стандартам качества.

«В последнее время уровень потребления электроэнергии ежегодно возрастает, и поэтому крайне важно стабильное и полноценное функционирование всех элементов электроснабжения», — отметили в администрации поселения.

 

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