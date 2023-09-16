Реконструкция

В селе Нестеровское Ингушетии завершено обновление христианского кладбища

0

В сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии завершено обновление христианского кладбища. Средства на проведение работ выделил благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева.

Для представителей русскоязычного населения населенного пункта — это радостное событие, потому что здесь похоронены их родные и близкие, отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Выполнен большой объем работы. Ранее состоянии кладбища было плачевным — заросшие травой могилы и дорожки, разбитая грейдерная дорога, а ограждения и вовсе не было.

За счет фонда «Сафмар» на территории кладбища возвели новый мост, проложили более 400 метров дороги и заасфальтировали ее и парковку в два слоя.
Обустроены хозяйственные и обрядные помещения, установлены новые ворота, две крытые беседки и стела, проложены 800 метров дорожки из натурального камня, построено 780 метров ограды.

Все эти работы проведены в рамках договоренности руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова с меценатом Микаилом Гуцериевым. До конца текущего года в регионе реконструируют 40 кладбищ: 33 мусульманские и 7- христианских. Оставшиеся будут обновлены в следующем году.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
К трем годам колонии приговорили жителя Ингушетии за хранение самодельной гранаты
Два человека пострадали при наезде автомобиля на опору ЛЭП в Ингушетии
Росгвардейцы Ингушетии рассказали школьникам о сущности терроризма
Праздничным концертом в столице Ингушетии отметили 30-летие Государственной филармонии региона
Индекс потребительских цен в августе в Ингушетии составил около 100%
Фонд «Сафмар» приобрел для перинатального центра Ингушетии реанимобиль за 16 млн рублей
Глава Ингушетии встретился в Магасе с народной артисткой России Дианой Гурцкой
Подозреваемые в участии в МТО и нападениях на силовиков стали фигурантами нового дела в Ингушетии
Малгобекские юнармейцы приняли участие в «Веселых стартах»
В Ингушетии стартовал региональный этап фестиваля «Белая трость» для слабовидящих детей
МЧС Ингушетии проводит акцию по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Ливии

Главное

Яндекс.Метрика

 