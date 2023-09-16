В селе Нестеровское Ингушетии завершено обновление христианского кладбища

Для представителей русскоязычного населения населенного пункта — это радостное событие, потому что здесь похоронены их родные и близкие, отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Выполнен большой объем работы. Ранее состоянии кладбища было плачевным — заросшие травой могилы и дорожки, разбитая грейдерная дорога, а ограждения и вовсе не было.

За счет фонда «Сафмар» на территории кладбища возвели новый мост, проложили более 400 метров дороги и заасфальтировали ее и парковку в два слоя.

Обустроены хозяйственные и обрядные помещения, установлены новые ворота, две крытые беседки и стела, проложены 800 метров дорожки из натурального камня, построено 780 метров ограды.

Все эти работы проведены в рамках договоренности руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова с меценатом Микаилом Гуцериевым. До конца текущего года в регионе реконструируют 40 кладбищ: 33 мусульманские и 7- христианских. Оставшиеся будут обновлены в следующем году.